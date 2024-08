Come nasce la leggenda di Chanel N5 ?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 19 agosto 2024) Numero cinqueil mese di maggio che l’ha vistore e diventare subito una. E ancheil numero della boccetta che stregò la sua committente.N°5 è con ogni probabilità la creazione più nota di Coco. La quale, nel 1921, ormai lanciata in un mondo della moda che rivoluziona dalle fondamenta, si prepara a colonizzare anche quello della bellezza. Creando un profumo unico per le donne d’epoca. Una fragranza nata con la collaborazione del naso Ernest Beaux, a partire da una mescolanza di essenze naturali e chimiche, una novità assoluta. Proprio grazie alle aldeidiN°5 aveva un persistenza molto più forte rispetto agli altri concorrenti. Gabrielle, detta Coco, commissiona al chimico un profumo non sdolcinato che dal canto suo costruisce un bouquet originale e molto sensuale.