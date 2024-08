Ciclismo | domani il Gran Premio Colline Chianti d' Elsa a Gambassi Terme

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Firenze),19 agosto 2024 - Si rinnovamartedì 20 agosto l’appuntamento con gli élite e under 23 di. E’ in programma infatti il 55°d’organizzato come nella passata stagione, quando s’impose Domenico Cirlincione, dalla ValdDuemila, società di Poggibonsi, con il patrocinio del Comune die per la nuova amministrazione sarà la prima edizione. La gara presenta il collaudato e severo tracciato lungo 123 chilometri e che ha sempre provocato selezione e distacchi sensibili sul traguardo in salita dove è posto il traguardo. In avvio è prevista la breve salita di Varna, a metà gara quella di Badia a Cerreto una volta lasciato alle spalle Certaldo, quindi il secondo passaggio dalla salita di(zona arrivo), ed a seguire l’asperità di Boscotondo dove è fissato ildella montagna.