Blinken incontra Netanyahu | la posizione degli Stati Uniti è chiara

(Di lunedì 19 agosto 2024) Antony, segretario di Stato americano, hatoa Gerusalemme per ribadire la propriasu Gaza “I colloqui in corso sono l’ultima chance di pace a Gaza“. Queste sono le parole diche spiegano il motivo del suo viaggio in Israele. Gliormai da tempo sono in pressing super aprire ai negoziati con Hamas e il segretario americano nell’incontro di tre ore con il presidente ha ribadito la necessità di arrivare il prima possibile ad un cessate il fuoco per iniziare i negoziati.(Ansa) – cityrumors.itUn incontro cheha definito positivo. Il presidente israeliano ha anche commentato in modo positivo la proposta americana di tregua presentata a Doha nei giorni scorsi. Washington continua a spingere per cercare di chiudere il prima possibile questa partita.