Andrea Delogu | Il divorzio mi ha distrutta mi dicevano | ‘sei vecchia chi ti prende più?'

(Di lunedì 19 agosto 2024)si racconta: “Ilmi ha” In procinto di debuttare su Rai 2 con un contenitore quotidiano dal titolo La porta magica,ha ripercorso la sua vita privata in un’intervista al magazine del Corriere della Sera, Sette. Con la consueta sincerità che la contraddistingue, la conduttrice ha raccontato la sua evoluzione personale: “La sofferenza va accettata. Ho passato un paio di anni brutti in cui non riuscivo a vedere la luce, ma adesso sto bene. Magari se ci sentiamo tra un mese non staro? bene come adesso, ma ce la faro? ancora. Sono cresciuta a San Patrignano dove la gente chiedeva di entrare perche? altrimenti sarebbe morta. Queste persone ce l’hanno fatta e mi hanno cresciuta, come posso permettermi io di dire che qualcosa e? troppo difficile?”.