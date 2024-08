A settembre a scuola con il caldo | Invertire e fare le gite a inizio anno per conoscere il territorio La proposta di un insegnante

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 19 agosto 2024)quello che di solito si fa, astudio tradizionale in classe e da maggio in poi uscite di istruzione: è laGiuseppa Campanella,palermitana in quiescenza. "Nonostante non entri più in classe, ricordo il disagio vissuto dagli alunni e di noi insegnanti per ilche qui a sud si prolunga fin dopo. Già in servizio immaginavo che asi organizzassero lezioni al mare (qui fino ad ottobre si sta benissimo)" dice l'ex prof alla nostra redazione. L'articolo Acon il: “leperil”. Ladi un