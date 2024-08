Schianto sulla Calcesana addio a Franco Novelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Lucca, 18 agosto 2024 – Lo scontro con l’auto e gli interminabili minuti in cui i soccorritori cercano di rianimarlo., 63 anni compiuti, originario del pisano è morto poco dopo su quella strada maledetta. Tragedianel comune di San Giuliano Terme, la notte del 14 agosto. Il centauro, storico lavoratore della Oknoplast nello stabilimento di Lucca, molto conosciuto, è deceduto sul posto nonostante tutti i tentativi di rianimazione. “E’ stato sbalzato”, ha raccontato chi era presente. Feriti anche il guidatore della macchina e un’altra persona alla guida di un’altra moto sopraggiunta. “Stava rientrando a casa dopo una sera passata con gli amici, il giorno dopo sarebbe partito all’alba per la sua attività in mare, sua grande passione”.