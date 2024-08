Rendere la Rocca più accessibile | Serve una soluzione strutturale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "Bene aver assegnato una gestione di cinque anni dellaMalatestiana, ma non per questo ora il Comune deve sentirsi autorizzato a ‘scordarsi’ della fortezza della nostra città. Insomma, è fondamentale evitare che venga adottato un approccio ‘soporifero’ che impedirebbe a un luogo meraviglioso della nostra città di trovare il rilancio che merita da decenni". Sono le parole di Marco Casali, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, intervenuto sul tema del futuro della fortezza sulla scia dell’intervista ai confermati gestori della. Casali, allungare gli anni della concessione è in ogni caso un buon segnale. "E’ l’unica strada percorribile che può portare al rilancio. Ma da sola non basta. Laè un luogo estremamente complesso, che da tempo convive con criticità che non possono essere affrontate solo dal gestore.