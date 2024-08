Pechino Express i 10 vip che sarebbero stati contattati per la nuova edizione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 18 agosto 2024) Questa estate non si sono messe in moto solo le produzioni del Grande Fratello, di Ballando con le Stelle, di Tale e Quale Show e de La Talpa, più in sordina è partita pure la macchina di. Fra i tanti vip chedagli autori di, secondo Novella 2000, ciattori, cantanti, calciatori ed ex gieffini. La coppia più discussa e acclamata potrebbe essere quella formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, gli ex fidanzati dell’ultimadel Grande Fratello. Una coppia che difficilmente Mediaset si lascerà ‘scappare’ dato che lui è attualmente impegnato a giro per l’Italia con i casting del reality. Cipoi l’ex attore di Beautiful Ronn Moss, il conduttore Alessandro Greco e l’ex calciatore Francesco Gullo visto in Calciatori – Il Sogno.