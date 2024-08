Pazzo Milan Toro domato Morata lancia la rimonta Okafor salva Fonseca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Un precampionato a cinque stelle. Un avvio di campionato quasi da dimenticare: le idee sono le stesse, gli esiti sfiorano gli opposti, fino allaclamorosa. Da un lato, un attacco che produce molto e spreca moltissimo, per poi passare alla cassa. Dall’altro, una difesa che ripiomba nel buio delle amnesie, in un amarissimo ritorno al passato. Con finale dolce. Tempo al tempo. Le premesse americane restano. Ma la prima è da un punto., dopo aver annunciato la panchina per Pavlovic e Reijnders non ancora al top (così come), sceglie Saelemaekers terzino al posto di Theo Hernandez. Il belga si conferma jolly imprescindibile per il tecnico. Si parte come da programma, con Bennacer e Loftus-Cheek molto bassi in costruzione, quasi a sfidare la pressione granata.