Musk sostiene Trump Quale futuro per Twitter

(Di domenica 18 agosto 2024) Firenze, 18 agosto 2024 - Ma, oggi noto come X, è diventata l’arma di distrazione di massa di Elonper sostenere il ritorno alla Casa Bianca di Donald? La domanda è legittima, visto quel che succede sul social media co-fondato da Jack Dorsey. A partire dalla recentissima intervista promozionale cheha fatto aproprio su. Diversi utenti se ne vorrebbero andare, cambiare aria. Trovare un nuovo social sulpotersi esprimere. C’è da capirli.è sempre stato il posto preferito di chi scrive, nonostante Elon, che va ringraziato soprattutto per Starlink, che permette di collegare a Internet case che altrimenti non avrebbero una connessione degna di questo nome. Tutt’oggi è un mezzo utile per trovare notizie, dichiarazioni, aggiornamenti; una sorta di agenzia stampa a ciclo continuo. Il che naturalmente non impedisce di vederne i limiti.