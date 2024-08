L’ex Miss Italia | Ho deciso di lottare per avere un figlio a 46 anni

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 18 agosto 2024) Manila Nazzaro: coraggiosa a 46e pronta per un nuovo capitolo della maternità Manila Nazzaro, incoronatanel 1999 e in seguito amata conduttrice televisiva, sta dimostrando un coraggio e una determinazione straordinari mentre intraprende il viaggio per allargare la sua famiglia all’età di 46. Già madre di due figli, Nicolas, che ha compiuto da poco 18, e Francesco Pio, dal suo precedente matrimonio concalciatore Francesco Cozza, Manila sta ora abbracciando di nuovo la maternità con il suo nuovo marito, Stefano Oradei. Stefano, ballerino quarantenne ed ex istruttore di Ballando con le stelle, e Manila si sono sposati a maggio 2023. “Siamo così felici insieme che vogliamo allargare la nostra famiglia.