Le vostre foto dalle vacanze Continua l’album dell’estate

(Di domenica 18 agosto 2024) Anche oggi non si ferma l’iniziativa del Carlino Estate e su queste pagine potete trovare lescattate direttamente da voi lettori. Che le ferie vengano spese in spiaggia, in montagna, al lago o tra le meraviglie delle città d’arte, tra Emilia-Romagna e Marche sono sempre di più i lettori che hanno scelto di condividere insieme con il nostro giornale i propri momenti di spensieratezza e relax. E così, da Marina Romea, ci arriva la divertentissimadi Tommaso durante una doccia del tutto particolare: seduto, ma sotto il getto d’acqua, ecco uno stratagemma per conciliare refrigerio e ozio estivo. Ma è anche il caso della ballerina Alessandra, che ci invia uno scatto assieme a Dona, al party di Ferragosto a Marina di Ravenna. Ed è il caso anche della comitiva "Donne di cuore": sorrisi, abbracci e tanto divertimento sulla spiaggia del bagno Flores 200 di Cervia.