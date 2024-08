Le Vibrazioni in concerto il 19 agosto a Sabaudia alla 98 tappa dell’International Street Food

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) 192024 ore 21.30 LEIN98°DELL’8° EDIZIONE150 LE TAPPE PREVISTE QUEST’ANNO PER L’EDIZIONE 2024 DELLA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE ITINERANTE DI CIBO DI STRADA D’ITALIA ORGANIZZATA DA ALFREDO OROFINO “IL RE DELLO” OLTRE DODICI MILIONI DI VISITATORI NEL 2023 Lesi esibiranno inlunedì 192024 alle ore 21.30 a98°, in via Umberto I, l’entrata è gratuita per gli ospiti di questo appuntamento della più importante manifestazione diesistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), giunta quest’annosua VIII edizione. Questa 98°si sta svolgendo da sabato 17e si concluderà lunedì 19con il