Ferragosto funerale dopo 7 giorni Il sindaco | Pratiche via e-mail

(Di domenica 18 agosto 2024) Quello diè, come noto, periodo di ferie, ma l’impatto sociologico è notevole. Durante queste festività, infatti, le attività lavorative si fermano quasi completamente, creando una chiusura di massa che influisce profondamente sulla vita delle persone. Anche per i funerali ilpuò purtroppo, in alcuni casi, rappresentare un problema. È quanto afferma la Gabriella Strocchi di Barbiano di Cotignola, segnalando il grande disagio nel quale, per un lutto, si sta venendo a trovare. "Purtroppo – spiega – nella serata del 13 agosto è deceduta mia mamma. Essendo il 14 un prefestivo non era presente il medico curante per la firma Istat, il 15 stessa problematica essendo festività nazionale.