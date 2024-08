Delon fu offeso e contestato dalla sinistra perché era di destra antifemminista e contrario alle adozioni gay

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 agosto 2024) Tutti bravi, adesso, a piangerlo e a celebrarne la grandezza, perfino a, tra attori militanti, compagni e politici, tra cui anche Macron, che certo non gradiva il sostegno di Alainalla sua grande nemica, Marine Le Pen. Eh sì,il grande attore francese scomparso oggi era una mosca bianca, o sarebbe meglio dire “nera”, nel panorama cinematografico mondiale: non era die quindi, per convinzione generale, era di, quella che oggi Repubblica, con la solita malizia, definisce “machista” e “favorevolearmi”. Di sicuro, Alainnon era femminista, anche se amava la donne, quelle non militanti, le amava alla follia, ma si era beccato una contestazione d“invasate” dinel suo ultimo, commovente discorso, al festival di Cannes del 2019.