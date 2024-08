Conte deluso | Napoli mi aspettavo di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Pronti, via, e riecco l’Antoniodubbioso, perché furioso sarebbe troppo onestamente. Però è chiaro che il mercato ancora irrisolto delnon lascia tranquillo l’ex di Juve e Inter, e come tradizione lui non le manda a dire: "Miuna situazione migliore di quella che ho trovato, speravo di avere delle sorprese che non sono arrivate. Non dico che siamo all‘anno zero del, ma in una situazione molto vicina allo zero. Non mi spaventa, ma è meglio essere chiari anche con i tifosi che devono sapere bene la situazione. Su questo chiedo grande unità e compattezza per riportare ilcompetitivo, ci vorranno tre mesi, sei, un anno non so, ma per ora so che incontreremo forti difficoltà".