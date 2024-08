Benedetto | Noi favoriti ma non deve pesarci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) E’ tornato venerdì mattina dalla sua Calabria, dopo un mesetto passato tra parenti ed amici più stretti, coach Giovanni, pronto a tuffarsi nella seconda vita della sua esperienza in sella alla panchina di Ferrara Basket 2018. C’è da cancellare l’amaro in bocca di una promozione sfumata per alcuni dettagli ormai tre mesi fa, ma soprattutto la consapevolezza di aver costruito una squadra che può provarci di nuovo, trascinata dalla propria gente che a Ferrara ha ritrovato un entusiasmo che negli ultimi anni si era un po’ perduto. "Ma sarà un campionato difficile – avverte–, penso che il livello si sia ulteriormente alzato, e ci sia un gruppo di squadre che può puntare alla promozione. Tra queste, ovviamente, ci siamo anche noi: naturale che siamo considerati i, questo non cipesare.