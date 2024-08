Alzheimer | novità sugli studi dai test precoci a nuove terapie

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 18 agosto 2024) Daialle, corrono glisu. L’importanza della diagnosi precoce resta fondamentalee ricerche sull’stanno vivendo un periodo di fervore scientifico, con l’obiettivo di individuare la malattia nelle sue fasi più. La diagnosi precoce rappresenta una frontiera cruciale nella lotta contro questa patologia neurodegenerativa che affligge circa 500mila persone solo in Italia. Paolo Maria Rossini, responsabile del Dipartimento di Neuroscienze dell’Irccs San Raffaele di Roma, sottolinea ad Asnkronos come il risveglio dell’interesse per la diagnosi e il trattamento dell’sia motivato non solo da esigenze sanitarie ma anche da significativi interessi commerciali., un cammino difficile – notizie.