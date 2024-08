Alma Juventus Guida | Domani riprendono gli allenamenti Ma restano gli stipendi non pagati e il dubbio sui campi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Estate di passione per una decina di giocatori dell’ultimoonato di Serie D dell’, alle prese con la mancata corresponsione dei compensi dal gennaio 2024. Tra di loro il capitano Gianluca Urbinati e pure l’ultimo allenatore, Manolo Manoni, che non hanno ancora ricevuto dall’attuale presidente del club granata, Salvatore. il saldo delle spettanze. A fronte di questo mancato pagamento, i calciatori hanno inviato diffide e richiesta di messa in mora e ora stanno aspettando i tempi tecnici per fare la vertenza, come ci è stato confermato, d’intesa con l’Associazione calciatori. Si parla di una somma totale oscillante tra i 50 e i 60mila euro. A questi bisogna aggiungere i debiti che la ’SrlFano’ ha con vari fornitori e il piano di rateizzazione con Aset per quanto riguarda gli arretrati di acqua e Tari.