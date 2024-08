AEW | Tony Schiavone vede l’Irlanda come probabile tappa europea

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024) Ultimamente la AEW sta espandendo i propri orizzoni in termini di show al di fuori dagli Stati Uniti. Domenica prossima, per il secondo anno consecutivo, si terrà All In al Wembley Stadium e, pochi giorni prima, Dynamite avrà luogo a Cardiff, nel Galles. Recentemente si è vociferato anche di un possibile show in Australia, ma nulla è stato ancora ufficializzato. Europe is All Elite (?) Durante una puntata di “What Happened When?”,, figura chiave del team di commento, ha parlato della possibilità di tenere uno show in Irlanda. “Dato che siamo in Inghilterra e presto saremo in Galles, direi che in futuro ci saranno ottime possibilità di farlo”, così l’annunciatore ha aperto ad un’ulteriore show europeo.