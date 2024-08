AEW | Ad ALL IN sarà Bucks vs FTR vs Acclaimed per i Tag Team titles

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo i fatti di Collision, abbiamo ufficialmente un nuovo match titolato per ALL IN. La prossima settimana, all’interno del Wembley Stadium di Londra, la AEW andrà in scena con uno dei suoi eventi più importanti dell’anno e bella card vedremo gli Youngdifendere le cinture di coppia della compagnia contro FTR e. #AEWAllInLondonSun, 8/25 LIVE on PPV!@wembleystadium 3-Way AEW World TagChampionship@youngvs #FTR vs #theWith the crowd chanting “Let them Fight,” It is Official for AEW: All In London,vs @DaxFTR/@CashWheelerFTR vs @PlatinumMax/@BowensOfficial! pic.twitter.com/JnMqxLbscP— All Elite Wrestling (@AEW) August 18, 2024