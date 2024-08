Accuse di voyeurismo al centro commerciale | arrestato un uomo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 18 agosto 2024) Unè statoin Giappone per avere filmato sotto la gonna di una donna all’interno di unIlè una forma di parafilia che consiste nel provare piacere solamente, o quasi, guardando soprattutto di nascosto – e quindi – spiando, persone seminude, nude o intente a spogliarsi, o, nei casi più estremi, impegnate in un atto sessuale esplicito. Questa disturbo può assumere diverse forme. La sua caratteristica principale prevede che i voyeur non siano direttamente connessi con la persona che gli interessa. Quest’ultima è spesso ignara del fatto di essere osservata, caratteristica quasi fondamentale per il voyeur. Secondo molte culture questa viene considerata una pratica deviante o addirittura un crimine. Vi sono, infatti, alcuni Paesi che hanno emesso delle legislazioni ad hoc per condannarla.