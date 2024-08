Vaiolo delle scimmie in Africa si contano 1200 casi di mpox in una settimana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) L’allarme è globale, ma è in Afrca che sii maggioridel cosiddetto “”: le nuove diagnosi registrate in unasonoe il numero complessivo di contagi dall’inizio dell’anno è 18.737. Dall’inizio del 2024 sono stati segnalati piùche nell’intero 2023 (14.838). L’epicentro dell’epidemia è la Repubblica Democratica del Congo. Idel 2024 – A fornire i dati è stata l’agenzia sanitaria dell’Unionena (Cdc). Il conteggio dell’Cdc segnala 3.101confermati, 15.636 sospetti e 541 decessi in 12 Paesi del continente. Non in tutte e 26 le province del Paese – che conta quasi 100 milioni di abitanti – sono stati censiti i contagi. Nella Repubblica Democratica del Congo si16.800, tra sospetti e confermati. Dall’inizio del 2024 sono stati censiti oltre 500 decessi.