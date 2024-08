Sudtirol-Modena in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Braglia valevole per la prima giornata del campionato italiano di. Dopo aver tenuto testa in maniera egregia al Monza nei trentaduesimi della Coppa Italia, i ragazzi di Federico Valente vogliono ripetere una bella prestazione anche in questa prima uscita in campionato. Partire con il piede giusto sarebbe molto importante vista la condizione non ottimale a questo punto della stagione., come seguire il match Anche la compagine gialloblù guida mister Pierpaolo Bisoli, ex di turno, arriva da una grande prova contro il Napoli di Antonio Conte. Dopo la beffa ai rigori in Coppa Italia, gli emiliani sperano di conquistare i primi tre punti di questo nuovo anno.