Sicurezza stradale più controlli 296 verifiche 71 le sanzioni

(Di sabato 17 agosto 2024)delle strade e meno fracassoni. La Polizia locale ra il 25 marzo e il 28 luglio scorso ha effettuato ha intensificato iche si sono tradotti in 27 presidi sulle strade con 296 veicoli sottoposti a verifica. Tra questi, 71 sono stati sanzionati per varie infrazioni, con un importo complessivo delleaccertate pari a 17.219,00 €. Gli appostamenti si sono svolti in Città Alta e sul Viale Vittorio Emanuele. Nel corso delle operazioni, la Polizia locale ha eseguito 5 fermi e decurtato 33 punti dalle patenti dei conducenti. Questi risultati sono stati resi possibili grazie all’impegno di 54 operatori che hanno dedicato un totale di 81 ore alle attività di controllo. Attivato inoltrespecifici per monitorare e sanzionare i rumori eccessivi prodotti dalle marmitte dei motocicli nelle vie del centro.