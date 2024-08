Ravezzani | Inter costruito più del Genoa Gara pazza per colpa di due

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Fabioanalizza il pareggio per 2-2 di, sottolineando le grandi colpe nel risultato di Yann Bisseck e Yann Sommer. ERRORI E COSTRUZIONE – Una “”. Così definisceFabio, in un commento a caldo attraverso il suo profilo Twitter ufficiale. Sottolineando anche i meriti dei nerazzurri più propositivi, ma non in grado di vincere a causa degli errori di due giocatori in particolare. Questo il suo pensiero nel dettaglio: “L’pareggia unaperdi Sommer e Bisseck, peraltro dominante in gran parte della partita. Thuram fantastico, Lautaro Martinez, Dimarco e il centrocampo sotto ai loro standard. Malgrado ciò i nerazzurri avevanomolto di più contro unsenza centravanti. Pessimo Vitinha“.