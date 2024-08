MotoGP Enea Bastianini | Ho commesso un errore in curva-2 e compromesso la mia Sprint

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) In quarta posizione ha concluso laRace a Spielberg (Austria), nell’undicesima tappa del Mondiale 2024 di. Sul circuito in Stiria, il romagnolo ha faticato nel corso delle qualifiche, non andando oltre il settimo tempo. La partenza nellaera stata buona, ma poi unin-2 ha vanificato quanto di buono c’era stato allo start. “Ero pieno di energia, sono arrivato troppo carico e aggressivo. Ho fatto fatica a fermare la moto, ho perso un po’ il posteriore e sono andato lungo, perdendo un sacco di posizioni“, ha ammesso(fonte: Motorsport.com). “Posso anche dire che questo ha fatto parte del processo, ma domani ho proprio bisogno di partire in un altro modo. Devo fare qualcosa di diverso“, ha aggiunto