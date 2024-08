Monza attento all’Empoli In panchina debutta Nesta | Conta tanto partire bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) di Michael Cuomo Pronti, via! Si parte. Destinazione Empoli, contro l’ex Lorenzo Colombo, in un appuntamento che in Serie A non ha mai visto vittorie: ilin Toscana non ha ancora raccolto bottino pieno, e nemmeno al primo appuntamento dei due campionati precedenti. Ma c’è qualcosa di grande e di nuovo che vale come spirito su cui poggiare nuove ambizioni senza limiti: Alessandro, il suo carisma, le sue idee, la sua trasparenza anche ai microfoni alla prima vigilia da allenatore del massimo campionato. "Sarà un mix di emozioni e adrenalina, normale provarle quando si ricopre il mio ruolo", ammette, nonostante gli mancherà la valvola di sfogo – cioè l’area tecnica – causa squalifica: seguirà dalla tribuna e lascerà ai suoi fedelissimi dare indicazioni ai suoi. Nessun indizio sull’undici per tenere tutti sulla corda, ma nemmeno frasi tipo "non ho ancora deciso".