Medicina nucleare Asl Bertolaccini alla guida

(Di sabato 17 agosto 2024) Pietro, direttore delladi Massa Carrara e consigliere comunale di Massarosa, è stato nominato responsabile dell’intera area aziendale didell’Asl Toscana Toscana nord ovest. Laureato a Pisa nel 1985 e specializzato nel 1990 in malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia, ha conseguito nel ’94, a Firenze, l’ulteriore specializzazione in. Dal 1993 è entrato in servizio a Massa come responsabile organizzativo di pneumologia e cardiologia. Nel 2007 è stato nominato direttore facente funzioni e nel 2010 ha vinto il concorso diventando primario.