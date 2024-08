LIVE Sinner-Rublev 4-6 1-2 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | l’azzurro ha perso il break di vantaggio a inizio 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Prima slice a segno. 40-15 Mamma mia. Ancora un errore di dritto su una palla comodissima da aggredire. Sospiro di sollievo visibile per. 30-15 Bell’approccio in slice del. 30-0 Fuori di chilometri il dritto in palleggio di. 15-0 In difesa cede con il dritto, è sotto nel punteggio per la prima volta nel 2° set. 1-1 Sbaglia di drittoe cede ancora la battuta. Non è facile giocare con questo vento. 30-40 Slice e smash a rimbalzo! 15-40 Niente, ennesimo gratuito di dritto del. Due palle del contro-. 15-30 Cambia ritmo in cross di rovescio. 15-15 Bravo il russo ad anticipare la risposta di dritto. 15-0 Prima vincente! 1-0 Fuori anche questo dritto. Parte bene il 2° set di! 0-40 Risposta nei piedi e punto diretto! 0-30 Doppio fallo (2°).