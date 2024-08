LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | Bagnaia vola ma Martin centra una pole clamorosa! Alle 15 00 la Sprint Race

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35 A questo punto tutto rimandatoore 15.00 per la. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 11.33 Ottavo Morbidelli, poi Bezzecchi, Pol Espargarò, Alex Marquez e Binder 11.32diin 1:27.748 con 141 millesimi sue 544 su Marquez, poi Aleix, Miller e Vinales, settimo Bastianini che stava facendo segnare un gran tempo ma esce nel verde ed è cancellato 11.30prova ancora un tempo ma sbaglia nel T3, Pecco invece non forza e chiude qui. BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA Q2!! Marc Marquez 11 millesimi di ritardo nel T1, 146 nel T2, diventano 381 al T3, chiude in 1:28.292 mentre Aleix è quarto a 596 millesimi! -1 minuto:hanno fatto il vuoto! 6 decimi su Marquez! Vediamo se ci sarà ancora un giro lanciato -2 minuti:!!!!!!!!!!!!!!! 1:27.