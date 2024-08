La Noah Dance Company di Mosti danza i Pensieri notturni sulla spiaggia di Marina di Massa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Ancora un weekend di appuntamenti sui “Palcoscenici Stellati” dell’estate massese. Oggi, alle 21,30antistante piazza Bad Kissingen adi, lo spettacolo della, residente ae fondata dal coreografo Massimiliano. Il talentuoso gruppo ditori porterà in scena ‘’, una coreografia suggestiva che narra la storia di un uomo dal passato travagliato che trova conforto nelle solitarie notti di fronte al mare. Lo spettacolo offre un viaggio emozionante attraverso la mente di un individuo in cerca di redenzione e significato, il tutto immerso nell’atmosfera magica delle notti marine. Il pubblico è invitato a portare con sé asciugamani o stuoini per potersi sistemare comodamentee godere appieno della serata. Domani, domenica, alle 20.