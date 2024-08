La Casertana esce dalla Coppa di C | Giugliano corsaro al Pinto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

L'esordio casalingo per laa porte chiuse non rientra fra i migliori auspici: il "Chiuso per ferie" che campeggia sui cancelli d'ingresso delle tribune la dice lunga su come la piazza ha accolto la decisione che, il, non avendo il sistema di videosorveglianza adeguato, non può accogliere tifosi. Ilviene a Caserta dopo la vittoria col Campobasso in casa, mentre i padroni di casa giungono a questo secondo turno didi categoria in seguito al colpaccio contro la Ternana. Non bastano due ore di partita per determinare la vincitrice fra. Sono serviti i calci di rigore, che hanno arriso il: l'errore di Damian, e la parata su Gatti, costano cari alla. Quindi, i quattro rigori trasformati, consentono ai gialloblù di passare il turno.