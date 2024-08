Israele colpisce in Libano | Bombe su un arsenale di Hezbollah nove vittime

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Proseguono i raid aerei dinel Sud del. Quello sulla città di Toul, nel governatorato di Nabatieh, fa registrare, al momento, un bilancio di 9 civili uccisi. L'Idf, le forze armate israeliane, conferma di aver lanciato un attacco aereo nella città di Nabatieh, nelmeridionale, affermando che l'obiettivo era un deposito di armi utilizzato dal gruppo terroristico. L'esercito israeliano afferma di aver colpito gli edifici utilizzati danei villaggi di Hanine e Maroun al-Ras. Terminato il vertice di Doha per un possibile cessate il fuoco continuano i negoziati, ma non si fermano neanche le tensioni. Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, esorta tutte le parti a non «minare» i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza.