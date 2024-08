Il trio ‘Not to mention’ tra musica jazz e fusion

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Sarà la cantautrice bolognese Nudha, alias Sara Zaccarelli, la protagonista dell’ultimo appuntamento con l’edizione 2024 della rassegna ‘Donne in blues’ che andrà in scena oggi alle 21.30 in piazza Colitto a Fratta Terme. Nudha, insieme al suo quartetto, presenterà il suo primo disco. Di sapore intimamente autobiografico, l’album offre un punto di vista personale capace di colpire nel segno tutti coloro che, in qualche modo, hanno provato le stesse emozioni dell’artista. Il progetto, dal sapore rock blues, conta sulla collaborazione di una super-tight combo del calibro di Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion, Daniele Silvestri), Giulio Ragno Favero (Teatro degli orrori, One Dimensional Man), che ne ha curato interamente la produzione, Luca Bottigliero (Giorgio Canali) e Raffaele Scogna (Nic Cester, Ghemon).