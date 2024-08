Il lavoro sporco della Nato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 17 agosto 2024) Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan prosegue nel doppio gioco con Vladimir Putin. E l’Alleanza atlantica, che non vuole trattare direttamente con Mosca, lascia che sia Ankara a tenere aperto il dialogo. Con pericolosa posizione di debolezza nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Ilqualcuno deve pur farlo. E ilprotagonista ha capito che ci si guadagna anche molto. Si potesse raccontare lacon la penna di Mario Puzo o la cinepresa di Francis Ford Coppola si potrebbe dire che Recep Tayyp Erdogan - l’autocrate turco che va in vacanza in una località molto «in» sull’Egeo meridionale a Marmaris in una villa da 300 stanze, costata 60 milioni di dollari ai suoi connazionali: una residenza da sultano dove cinque anni fa hanno cercato di assassinarlo - s’è scelto il ruolo di Thomas Hagen: il consigliori.