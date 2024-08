Ghiaccioli e anguria per i più fragili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Una festa in strada con angurie fresche edi tanti gusti diversi per festeggiare il Ferragosto: è accaduto l’altra mattina mattina in piazza Duca D’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, dove i volontari di Fondazione Progetto Arca hanno distribuito alimenti freschi e beni di prima necessità a un centinaio di persone. Sono persone sole, per la maggior parte senza dimora, rimaste in città a sopportare il caldo estremo di questo periodo, a cui Progetto Arca ha donato angurie - tagliate a cubetti e confezionate in monoporzioni sigillate -,di vari gusti, acqua fresca e inoltre 100 cappellini con visiera e 100 kit igienici, contenenti prodotti per l’igiene personale e antizanzare.