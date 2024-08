Gente ferma con il cellulare in mano | Bob Sinclar furioso Che cosa è successo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Bobè furente con i suoi fan. Dj e producer tra i più famosi e più pagati al mondo, dopo una serata di lavoro, è infatti intervenuto sui suoi social e si è scatenato contro il proprio pubblico sfogandosi come mai prima d'ora. Il motivo? La peggiore serata della sua carriera trascorsa in una discoteca nella popolarissima isola greca di Mykonos. Nessun dissidio sul cachet, nessun problema con la sicurezza del club né tanto meno organizzativo. Quello che non è proprio andato giù aè l'atteggiamento del pubblico. Nel suo video lungo poco meno di un minuto, infatti, il dj francese ha invitato l'oltre milione di follower che lo seguono a smetterla letteralmente di usare i cellulari nei club e, semplicemente, ballare. Sguardo afflitto, visibilmente nervoso,non le ha mandate a dire: “Mi sento così depresso, un incubo.