Funerali di Sara e Marco i ciclisti accompagnano il feretro della coppia investita e uccisa in strada

(Di sabato 17 agosto 2024) Polverigi (Ancona), 17 agosto 2024 – Con le biciclette hanno accompagnato nell’ultimo viaggio le due bare, vicine, perché quella passione li ha tenuti uniti fino alla fine. Alcunidel Team Cingolani con cui correvano, vestiti con i colori del team, li hanno scortati commossi ieri pomeriggio fino alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Martire di Polverigi che ha aperto le porte per icongiunti diRagni e aTorcianti, 36 e 47 anni, ladimortamentre era in sella alla bicicletta da una macchina guidata da un giovane residente nel Pesarese. E’ successo lo scorso martedì mattina. Per loro niente fiori ma opere di bene, ha chiesto la famiglia. La mamma difuori dalla chiesa ha ringraziato tutti: “Grazie per il sostegno che ci avete dato in queste ore", ha detto. Tanti gli applausi, altrettante le lacrime.