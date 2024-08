Drammatico incidente nella notte | si schianta contro la rotonda Muore 38enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 agosto 2024) Unquello verificatosi questa, quando un’auto è uscita di strada e si ètaladi Via del Lido, ora Viale Antonio Pennacchi. Erano circa le 4:00 del mattino quando la Lancia Ypsilon, guidata da undi Sermoneta, ha perso illlo dopo aver urtato lo spartitraffico. L’auto, procedendo a velocità sostenuta, ha carambolatola parete di travertino che circonda la, con un impatto devastante che ha lasciato l’auto completamente distrutta. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per il conducente non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell’. L'articolo: silaproviene da Dayitalianews.