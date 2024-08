Aule silenziose a Verano | Insegniamo ai ragazzi a essere davvero inclusivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) "I nostri alunni le conosceranno al rientro a scuola a settembre, ma i docenti le hanno già sperimentate durante gli scrutini". Giuseppe Scaglione (in foto nelle nuove), dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Nazario Sauro diBrianza è soddisfatto: elementari e medie si arricchiscono di due, “autism-friendly“, pronte ad accogliere le classi in cui sono inseriti anchespeciali. E sulla bacheca della scuola viene spiegata l’origine del progetto. "I nostri bambini meritano di passare le ore di scuola in un ambiente confortevole, favorevole alla concentrazione, adatto alla scoperta della realtà. Non si tratta solo di mettere nelleattrezzature digitali o di dipingere le pareti. Ascoltare, ascoltarsi, riflettere viene più difficile inrumorose e rimbombanti.