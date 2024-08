A Salina si può dormire in un faro e cenare in mezzo ai vigneti di malvasia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 17 agosto 2024) Alzi la mano chi non ha mai sognato didentro ad un, diventandone il custode almeno per una notte. Anon solo è possibile, ma si finisce per diventare anche custodi di molto altro: il segreto della, i trucchi della cucina eoliana e, non da ultimo, il battito ancestrale dell’isola. Succede a CapoLocanda &, la wine destination della famiglia Tasca d'Almerita, che nei primi anni Duemila decise di sbarcare alle Eolie e, qualche anno dopo, di restaurare il vecchioottocentesco adiacente alla tenuta, dove sono state ricavate sei suite. Oggi il progetto di alta ospitalità mediterranea comprende la locanda, 6,5 ettari di(una rarità per l’isola dove gli appezzamenti dinon superano l’ettaro) e 27 stanze. La vista mare è compresa nel pacchetto.