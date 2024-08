Uomini e Donne Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza fanno sul serio | la foto social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 16 agosto 2024) La relazione traDisembra farsi sempre più seria, come testimoniato dagli ultimi movimentidella coppia. Nonostante le voci di una crisi, circolate nel mese di aprile, la storia d’amore tra, dopo l’uscita da, procede a gonfie vele. La scelta dei due ex protagonisti del Trono Over ha fatto particolarmente discutere, alla luce delle vicende che hanno caratterizzato i giorni precedenti alla puntata. Ricordiamo che, tornato in trasmissione dopo la sua ex Ida Platano (salita sul trono), aveva inizialmente proseguito la conoscenza con. Tuttavia,ha poi palesato un forte interesse per la dama Cristina Tenuta, tant’è chedecise di abbandonare temporaneamente il programma. Cristina, dapprima indifferente al corteggiamento di, ha poi iniziato a frequentarlo.