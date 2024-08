Schimdt | Neres vuole andare via ma è molto professionale e si comporta bene in allenamento

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha affrontato la situazione di David, in partenza per il Napoli e fuori dalle scelte dell’allenatore. A Bola riporta le sue parole. Schmidt pare ormai rassegnato all’idea di non avere più in rosae, di conseguenza, si aspetta che la società sia pronto a rimpiazzarlo.: «via» Le parole dell’allenatore del Benfica: «Non è facile, ci sono sempre situazioni come queste quando il mercato è aperto, possiamo sempre perdere dei giocatori e dobbiamo farci trovare pronti a prendere giocatori per mantenere una buona qualità in squadra. Ma non ha senso dare informazioni su ciascun giocatore. Quello che posso annunciare è un trasferimento. Finché i giocatori sono qui, sono i miei giocatori.