Quarticciolo Arrestato 30enne per rapina e resistenza a pubblico ufficiale

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma,, arresto,, Carabinieri – Unromano è statodai Carabinieri dopo aver aggredito un automobilista per rubargli l’auto e oppostodurante l’arresto. Unromano, già sottoposto a misura cautelare con obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati, è statodai Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma con l’accusa di. L’episodio è avvenuto nella notte nel quartiere, dove l’uomo ha avvicinato un automobilista in transito, aggredendolo con diversi pugni per impossessarsi della sua auto. Immediatamente allertati, i Carabinieri sono riusciti a individuare e bloccare iltore in piazza Oria. Durante l’arresto, l’uomo ha tentato di opporre, spintonando violentemente i militari nel tentativo di fuggire.