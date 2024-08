Palermo il nido di quartiere ristrutturato rischia di non aprire a settembre | il Comune non completa i lavori La denuncia del parroco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Il 9il nostrodeve. È tutto pronto, non tolleriamo più altre attese. Ilprima di quella data deve provvedere all’allacciamento della luce, alla pulizia e alla piantumazione del giardino. Anche i bambini del nostrohanno diritto ad andare a scuola”. A usare questi toni perentori è uno degli uomini più miti che si possano conoscere: fratel Mauro Billetta, francescano,della chiesa di Sant’Agnese a Danisinni, uno dei quartieri più difficili di, fino a qualche anno fa dimenticato dalle istituzioni. Persino la maggior parte dei palermitani non conosce questo luogo situato sul letto del fiume Papireto, dove a fatica si arriva con la macchina e dove non esistono attività commerciali.