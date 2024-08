Omicidio Verzeni gli inquirenti puntano sullo stesso metodo del caso Gambirasio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per tentare di risolvere il giallo dell’di Sharon, glistanno seguendo unsimile a quello che fu utilizzato nelle indagini per ildi Yara. Tutti i residenti della strada in cui è avvenuto il delitto sono stati sottoposti al test del Dna: le tracce genetiche raccolte saranno poi confrontate con quello rilevate sul cadavere della 33enne uccisa a coltellate a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Si tratta, appunto, di un modus operandi che ricorda quello messo in atto più di dieci anni fa dalla stessa Procura orobica per risalire all’assassino della piccola Yara, la 13enne di Brembate scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011.