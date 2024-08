Non commento il club lo sa… | Osimhen-Chelsea arriva l’annuncio di Maresca

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il mercato del Napoli è in una fase di stallo. Si parla del futuro di Victor, ha parlato l’allenatore del, Enzo, proprio in queste ore. Il futuro di Victorandrà delineandosi nel corso dei prossimi giorni, magari nelle prossime ore. Quella del Paris Saint Germain sembrava un’opzione più che plausibile fino a qualche giorno fa, salvo vedere i francesi raffreddare il proprio interesse per l’attaccante nigeriano. Cosi è emersa nuovamente la possibilità di vedere il numero 9 azzurro giocare in Premier League, con ilin cima alla lista della squadra papabili: il ruolo di Romelu Lukaku, primo indiziato proprio per prendere il posto dicome centravanti titolare, potrebbe giocare una funziona cruciale per la riuscita della trattativa.