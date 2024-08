Milano rischia di diventare una città a zero benzinai e di soli self service

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024)– Non si fermano le polemiche intorno all’ipotesi di una estensione dell’attivazione di Area C anche al week-end. Secondo Figisc, il sindacato dei gestori carburanti (aderente a Confcommercio, Lodi, Monza e Brianza) “se l'amministrazione comunale continuerà con queste politiche di disincentivazione all'uso delle automobili a, oltre a poter esserci meno autoveicoli in circolazione, sicuramente a breve sidi avere anche una". L’attivazione di Area C nel Comune dianche nel fine settimana è infatti una delle proposte, per migliorare la vivibilità e ridurre l’inquinamento nel cuore della, della giunta del sindaco Beppe Sala. Proposta che punta a far approvare in Consiglio comunale la modifica sul pedaggio in centro entro fine anno. Così da far scattare il pagamento del ticket anche il sabato e domenica da inizio 2025.