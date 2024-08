Inter-Bologna Primavera 1-1 il tabellino della prima giornata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilpartitadel Campionato1 2024-2025. APERTURA CON PAREGGIO – È da poco terminata, sfida valevole per ladel campionato di categoria che, da quest’anno, vede salire il limite di età da Under 19 a Under 20. Per il nuovo tecnico Andrea Zanchetta – che ha preso il posto di Cristian Chivu in panchina – la stagione si apre con un pareggio. Succede tutto nel primo tempo, quando con una zampata da vero rapace d’area Daniele Quieto insacca la rete che apre il risultato.